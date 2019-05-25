Заря – Александрия: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Луганская "Заря" стремится зацепиться хотя бы за четвертое место. Ради реализации этого плана луганчанам нужно в 31 туре одолеть дома "Александрию".

Эксперты считают, что у луганчан есть для победы неплохие перспективы.

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• 1,909 – коэффициент на победу "Зари".

• 4,24 – коэффициент на триумф "Александрии".

• 3,34 – коэффициент на ничью.



Прогноз на матч "Заря" – "Александрия"

Большого количества голов от матча специалисты не ждут – тотал больше 2,5 оценивается коэффициентом 2,39, тотал меньше – 1,6.



Прогноз на забитые голы

В предыдущей очной встрече соперников "Заря "победила 2:0. Взять реванш "Александрия" попробует в воскресенье, 26 мая. Стартовый свисток в Запорожье прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

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