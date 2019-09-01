"Заря" на характере завоевала ничью в драматичном матче с "Динамо": видео

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Заря – Динамо: обзор и счет матча 1 сентября 2019
Заря – Динамо: результат матча и видео голов

"Заря" в матче против "Динамо" благодаря блестящему камбеку завоевала ничью в 6 туре украинской Премьер-лиги.

Заря – Динамо 2:2

Голы: Громов, 42, Абу Ханна, 82 – Родригес, 18, Де Пена, 36

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Открыть счет в матче удалось именно гостям встречи, даже несмотря на то, что более активными были луганчане. На 18 минуте Де Пена с левого фланга навесил точно на голову Родригесу, который метров с девяти расстрелял ворота.

Впоследствии киевляне удвоили свое преимущество благодаря тому самому Де Пену. Буяльский сыграл на подборе перед штрафным "Зари" и успел сделать передачу влево на Де Пену. Уругваец прицелился и низом пробил под голкипером – 0:2.

Все же под конец тайма "Заря" отыграла один мяч: Михайличенко сместился с левого фланга в центр и нанес удар – Бойко в падении отбил мяч перед собой, и Громов без проблем добил круглый снаряд в ворота.

Вторая часть игры прошла под доминирование гостей встречи, которые под конец игры добились ничьей. На 82 минуте после навеса с углового мяч отскочил от Кабаева и Абу Ханна в падении через себя точно пробил в дальний угол.

В итоге – 2:2 и вторая ничья "Динамо" под руководством нового тренера. После этой игры "Заря" удержала третью позицию в турнирной таблице с 11 очками. В свою очередь "Динамо", которое имеет одну игру в запасе, идет четвертым (8 очков).

Видеообзор матча Заря — Динамо

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Динамо ФК Заря
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