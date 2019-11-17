"Заря" и "Днепр-1" не смогли определить сильнейшего в результативной ничьей

17 ноября заполняя паузу в чемпионате Украины, "Днепр-1" провел спарринг с луганской "Зарей" – 2:2.

Днепр-1 – Заря 2:2

Голы: Когут, 22, Коркишко, 55 – Громов, 26, Хомченовский, 57

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По ходу встречи днепряне дважды выходили вперед, но оба раза луганчане отыгрывались. Сначала на мяч Когута в команде Скрипника голом с центра поля ответил Громов, а затем "Днепр-1" вновь вывел вперед Коркишко, но отыграл преимущество Хомченовский.

Отметим, что также на 22-й минуте игры Когут не реализовал пенальти – Шевченко отразил удар игрока "Днепра-1".

Ранее в рамках первого круга УПЛ "Заря" и "Днепр-1" сыграли вничью 1:1, а во втором круге чемпионата Украины сильнее оказалась команда Виктора Скрипника – 4:1. В следующем туре УПЛ подопечные Михайленко сыграют с "Ворсклой", "Заря" встретится с "Александрией".