"Заря" не просила УПЛ перенести матчи из-за участия в Лиге Европы, – СМИ

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Сергей Рафаилов
Сергей Рафаилов / Фото из открытых источников

Луганская "Заря" в этом сезоне не обращалась к украинской Премьер-лиге с просьбами о переносе матчей.

Об этом сообщили источники Football.ua в организации.

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Как известно, луганчане за 29 дней провели 9 матчей: 4 в УПЛ и 5 в квалификации Лиги Европы.

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов написал пост в Facebook, в котором задался риторическим вопросом о том, почему не была перенесена встреча луганчан против "Александрии" в четвертом туре УПЛ. При этом, матч "Мариуполь" – "Динамо" был перенесен из-за участия клубов в еврокубках.

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин ответил Сергею Рафаилову. По его словам, переносу матча способствовало совместное обращение приазовцев вместе с "Динамо" в дирекцию УПЛ. Она поддержала инициативу клубов, и в итоге поединок был перенесен.

В первом матче в Испании "Заря" проиграла "Эспаньолу" 3:1. Ответный матч между этими командами запланирован на 29 августа. Перед тем "Заря" на выезде сыграет против львовских "Карпат". Матч состоится в воскресенье, 25 августа.

Как это было: "Заря" обидно уступила "Эспаньолу" в Лиге Европы

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Лига Европы УПЛ ФК Заря
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