"Заря" минимально победила "Олимпик" и обошла "Динамо" в турнирной таблице УПЛ: видео
1 марта луганская "Заря" победила донецкий "Олимпик" в матче 20 тура УПЛ – 1:0.
Заря – Олимпик 1:0
Гол: Кабаев, 77
Первый день весны украинская Премьер-лига встретила поединком между командами с двух полюсов турнирной таблицы. "Черные коты" в прошлом туре сумели сломить сопротивление "Мариуполя" во втором тайме встречи (2:1), а вот для "олимпийцев" важная с точки зрения турнирного положения игра против ФК "Львов" завершилась минимальным поражением при абсолютно бессодержательном футболе с обеих сторон (0:1).
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В первом тайме луганчане владели инициативой и получили несколько опасных моментов, чтобы забить. Перович пробивал из центральной зоны, хотел перекинуть, но Крынский чудом взял хитрый удар нападающего "бело-черных".
Также на 30-й минуте Юрченко замыкал дальнюю штангу, пустой угол был перед ним, но он просто промазал. Как это произошло – загадка для всех. До конца первой 45-минутки "Заря" так и не смогла выйти на ударную позицию, "Олимпик" организованно оборонялся всей командой.
После перерыва более агрессивно стал играть "Олимпик", "Заря" была вынуждена возвращаться на свою половину поля, но в целом темп встречи был равным.
Но на 74-й минуте встречи все изменилось. Сначала "Олимпик" упустил две возможности забить, когда Махарадзе выполнил супер-сейв один на один с Кравченко, который пытался реализовать ошибку Иванисени при передаче назад на голкипера. Сразу после этого Гришко выскочил на дальнюю штангу при подаче с углового на левом фланге, но не смог попасть по воротам с близкой дистанции.
Через несколько минут уже "Заря" отомстила за пожар у собственных ворот. После углового Ксенз неудачно выбил мяч и Владислав Кабаев на дальней штанге переправил снаряд в сетку – 1:0.
В конце матча "Олимпик" едва не вырвал ничью – удар головой от Шахаба при подаче углового с левого фланга попал в дальний каркас ворот.
Эта победа позволила подопечным Виктора Скрипника выйти на второе место в турнирной таблице УПЛ, опередив "Динамо" на 1 очко. "Олимпик" идет 10-м (18 очков).
Заря – Олимпик видеообзор матча