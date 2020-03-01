"Заря" минимально победила "Олимпик" и обошла "Динамо" в турнирной таблице УПЛ: видео

1 марта луганская "Заря" победила донецкий "Олимпик" в матче 20 тура УПЛ – 1:0.

Заря – Олимпик 1:0

Гол: Кабаев, 77

Первый день весны украинская Премьер-лига встретила поединком между командами с двух полюсов турнирной таблицы. "Черные коты" в прошлом туре сумели сломить сопротивление "Мариуполя" во втором тайме встречи (2:1), а вот для "олимпийцев" важная с точки зрения турнирного положения игра против ФК "Львов" завершилась минимальным поражением при абсолютно бессодержательном футболе с обеих сторон (0:1).

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В первом тайме луганчане владели инициативой и получили несколько опасных моментов, чтобы забить. Перович пробивал из центральной зоны, хотел перекинуть, но Крынский чудом взял хитрый удар нападающего "бело-черных".

Также на 30-й минуте Юрченко замыкал дальнюю штангу, пустой угол был перед ним, но он просто промазал. Как это произошло – загадка для всех. До конца первой 45-минутки "Заря" так и не смогла выйти на ударную позицию, "Олимпик" организованно оборонялся всей командой.

После перерыва более агрессивно стал играть "Олимпик", "Заря" была вынуждена возвращаться на свою половину поля, но в целом темп встречи был равным.

Но на 74-й минуте встречи все изменилось. Сначала "Олимпик" упустил две возможности забить, когда Махарадзе выполнил супер-сейв один на один с Кравченко, который пытался реализовать ошибку Иванисени при передаче назад на голкипера. Сразу после этого Гришко выскочил на дальнюю штангу при подаче с углового на левом фланге, но не смог попасть по воротам с близкой дистанции.

Через несколько минут уже "Заря" отомстила за пожар у собственных ворот. После углового Ксенз неудачно выбил мяч и Владислав Кабаев на дальней штанге переправил снаряд в сетку – 1:0.

В конце матча "Олимпик" едва не вырвал ничью – удар головой от Шахаба при подаче углового с левого фланга попал в дальний каркас ворот.

Эта победа позволила подопечным Виктора Скрипника выйти на второе место в турнирной таблице УПЛ, опередив "Динамо" на 1 очко. "Олимпик" идет 10-м (18 очков).

Заря – Олимпик видеообзор матча