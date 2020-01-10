"Заря" подпишет племянника журналиста Игоря Цыганыка

Племянник украинского телеведущего и комментатора Игоря Цыганыка Андреас Цыганикс продолжит карьеру в "Заре".

22-летний латвийский нападающий Андреас Цыганикс присоединится к "Заре" уже в ближайшие дни, информирует FootballHub.

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Ранее генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов, не называя фамилию, анонсировал подписание латыша, который является воспитанником немецкого клуба.

Основная позиция игрока – левый вингер, также способен сыграть правого вингера и центрального полузащитника.

Авторитетный статистический портал Тransfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Цыганикс играл за "Сконто", "Байер" U-19, "Викторию" из Кельна, дубль "Шальке" и "Камбюр". Последним клубом был РФШ, за который он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 20 матчах. Также провел 8 матчей в составе сборной Латвии.