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"Заря" подпишет племянника журналиста Игоря Цыганыка

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Андреас Цыганикс / Фото из открытых источников

Племянник украинского телеведущего и комментатора Игоря Цыганыка Андреас Цыганикс продолжит карьеру в "Заре".

22-летний латвийский нападающий Андреас Цыганикс присоединится к "Заре" уже в ближайшие дни, информирует FootballHub.

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Ранее генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов, не называя фамилию, анонсировал подписание латыша, который является воспитанником немецкого клуба.

Основная позиция игрока – левый вингер, также способен сыграть правого вингера и центрального полузащитника.

Авторитетный статистический портал Тransfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Цыганикс играл за "Сконто", "Байер" U-19, "Викторию" из Кельна, дубль "Шальке" и "Камбюр". Последним клубом был РФШ, за который он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 20 матчах. Также провел 8 матчей в составе сборной Латвии.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт ФК Заря Футбол
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