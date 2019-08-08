"Заря" потеряла Громова, но усилилась форвардом "Динамо": чего ожидать от луганчан в ЛЕ

Блестяще стартовав в Лиге Европы, где "Заря" разобралась с черногорской "Будучностю", луганчан ожидает проверка болгарским ЦСКА. Клуб из Софии, напомним, прошел в третий квалификационный раунд, обыграв в серии послематчевых пенальти хорватский "Осиек".

ЦСКА более серьезный соперник, хотя и его подопечные Виктора Скрипника должны проходить. С этим согласны и аналитики Parimatch. Они дают 63% на то, что в третьем квалификационном раунде мы увидим именно "Зарю". Хотя, в первом матче шансов на победу все же больше у вице-чемпиона Болгарии, который будет играть дома: 42% против 28% (и 30% на ничью).

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Уже известно, что победитель пары выйдет на того, кто окажется сильнее в противостоянии "Люцерн" – "Эспаньол", но об этом пока думать рано.

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Стоит отметить, что украинская команда в межсезонье готовилась очень тщательно и явно рассчитывает выйти, как минимум, в групповой этап Лиги Европы. На днях к "Заре" присоединился нападающий Назарий Русин, ранее выступавший за "Динамо" (27 матчей, 7 голов). Еще раньше в составе луганчан появился боснийский голкипер Никола Васил, а также защитники Лазио из Бразилии и Джоэль Абу Ханна из Германии. Правда, не полетел в Болгарию Артем Громов, забивший "Будучности" три мяча в двух матчах.

Пока можно лишь догадываться, какую именно тактику выберут тренеры команд. Некоторые болельщики ждут, что первым номером станут действовать хозяева, поскольку ничейный результат будет не самым худшим результатом для "Зари", которую ждет встреча дома. Даже если так и произойдет, нам вряд ли стоит ждать сухого оборонительного футбола от луганчан. Такое решение не в духе Виктора Скрипника, у специалиста такого калибра всегда найдется несколько сюрпризов для любого соперника. И уже совсем скоро мы узнаем, чем именно "Заря" собирается удивлять ЦСКА.

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