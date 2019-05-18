Заря – Шахтер: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Луганская "Заря" может снова вмешаться в борьбу за золотые медали чемпионата Украины. Если в воскресенье, 19 мая, в Запорожье обыграет донецкий "Шахтер". Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Прогноз на матч Заря – Шахтер

Луганская "Заря" ведет отчаянную борьбу за четвертое место в чемпионате Украины с "Мариуполем". Луганскому клубу важно получить хоть какие-то очки в матче с "Шахтером". В свою очередь в 29-м туре "Мариуполь" играет с "Динамо" и тоже может потерять очки.

Донецкий "Шахтер" уже в этом матче может оформить чемпионство. Это будет 12-й титул для "горняков". Чтобы оформить чемпионство в этом поединке, "Шахтеру" нужно победить луганский клуб. Дончане пребывают в хорошем настроении, поскольку 15-го мая выиграли Кубок Украины.

Читайте также: ФФУ неожиданно сменит название и профинансирует внедрение VAR в УПЛ

Фаворит Спорт

В последних пяти поединках между клубами "Заре" удалось только однажды отобрать очки. 7-го октября 2018 года команды разошлись миром в Харькове. Коэффициент на ничью в этом матче – 6,75. Победу "Шахтера" букмекеры оценили коэффициентом 1,28. А вот победу луганчан – в 8,25.

В марте 2019-го года клубы уже играли в Запорожье и дончане одержали минимальную победу. Коэффициент на победу "Шахтера" со счетом 1:0 – 7,75. Если же с таким счетом победит "Заря" – 29.

Pari Match

Последний раз "Заря" побеждала "Шахтер" еще 10 декабря 2017 года в Запорожье со счетом 2:1. Коэффициент на то, что подопечным Юрия Вернидуба снова удастся одержать такую победу – 32. Коэффициент на то, что "Заря" выиграет 1:0, 2:0 или 2:1 – 12,5.

Если "Шахтер" выиграет у "Зари" со счетом 1:0, 2:0 или 2:1 – 2,65. Коэффициент на то, что "горняки" победят в 1 или 2 мяча – 1,88. Если дончане победят в 3 или более мяча – 2,75. Коэффициент на то, что "Заря" победит в 1 или 2 гола – 9,50.

Фан Спорт

Букмекерская контора "Фан Спорт" на победу "Зари" в матче с "Шахтером" дает коэффициент 10. На победу подопечных Паулу Фонсеки в Запорожье – 1,2. Ничью букмекеры оценили коэффициентом 6,15.

Коэффициент на то, что голы будут забиты в обоих таймах поединка – 1,57. Если первый гол в поединке состоится в интервале с 1 до 15 минуты – 2,43. Любая из команд победит с сухим счетом – 1,87.

Поединок 29-го тура чемпионата Украины "Заря" – "Шахтер" состоится в воскресенье, 19-го мая. Начало игры в 17:00.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram