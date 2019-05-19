Донецкий "Шахтер" в матче против луганской "Зари" одержал победу и досрочно выиграл чемпионат Украины. Это 12-й титул чемпиона Украины для донецкого клуба.

Зоря – Шахтер 0:1

Гол: Мораес, 11

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Чтобы стать чемпионом, "Шахтеру" нужно было только побеждать, поскольку свой матч выиграло "Динамо". От стартовых минут "горняки" взялись за дело и на 11-й минуте открыли счет. Жуниор Мораес в падении замкнул прострел от Болбата. За минуту гости могли удвоить преимущество. Тайсон целил точно в угол, но Шевченко парировал удар. После этого "Шахтер" немного успокоился и позволил хозяевам поля взять мяч под контроль.

Луганчане, хотя и имели несколько потенциально опасных атак, однако на протяжении долгого времени не создавали опасность у ворот Андрея Пятова. "Шахтер" также забыл об острые атаки и побеспокоил защиту "Зари" только в конце тайма. В частности, Мораес получил мяч в штрафной, но не сумел его переправить в сетку с убойной позиции. "Заря" сразу организовала контратаку, которая завершилась ударом Леднева в угол. Однако Пятов парировал удар и команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе гостей.

После перерыва "Заря" увеличила давление на ворота дончан, поэтому гости играли на контратаках. На 52 минуте одна из стремительных атак "Шахтера" едва не завершилась голом. Виктор Коваленко избежал офсайда и вышел один на один с Шевченко, но пробил мимо ворот.

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На 69-й минуте "Шахтер" снова поймал луганчан на контратаке. В частности, Тайсон прорвался в штрафною хозяев и отдавал пас на Мораеса. Мяч почему-то решил принять Веллингтон Нем, который находился в офсайде, и тем самым испортил всю атаку. После этого Нет заменили и на поле вышел Тете. На 73 минуте Шевченко в очередной раз спас "Зарю", парировав удар Исмаили. Через минуту счет 2:0 должен был делать Мораес, но Шевченко чудом отразил удар нападающего.

До конца матча команды больше не забивали и сосредоточились на борьбе. В одном из эпизодов травму получил нападающий сборной Украины Жуниор Мораес. Футболист получил удар по ребрам и не смог продолжить игру. Мораеса забрали на носилках.

За неделю "Шахтер" выиграл в Запорожье два титула. В среду, 15-го мая, донецкий клуб победил "Ингулец" в финале Кубка Украины. А сегодня еще и добавил в коллекцию золотые медали чемпионата Украины. "Шахтер" в третий раз подряд делает так называемый "золотой дубль".

Зоря – Шахтер – видеообзор матча