"Заря" разгромила "Ворсклу", Русин и Леднев забили великолепные голы: видео

Луганская "Заря" в рамках 12 тура чемпионата Украины с разгромным счетом победила "Ворсклу". Для полтавчан это уже 8 поражение в чемпионате.

Заря – Ворскла 4:0

Голы: Русин, 16, Юрченко, 45+2 (п), Кабаев, 62, Леднев, 77

Удаления: Баенко, 56 (Ворскла)

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"Заря" прогнозируемо более агрессивно начала матч. Кабаев в одно касание хотел закрутить в ближний угол после паса Михайличенко, но пробил чуть выше. Следующий момент был в Леднева. Богдан мощно пробил со штрафного, но вратарь парировал удар.

Не смог спасти Резник свою команду после прекрасного удара Русина. Арендованный у "Динамо" нападающий из пределов штрафной закрутил в девятку обводным ударом – 1:0.

На 21 минуте гол Русина на правом фланге пытался повторить экс-динамивоц Михайличенко. Удару Богдана совсем немного не хватило точности. В конце тайма "луганчанам" удалось закрепить преимущество. Михайличенко врывался в штрафную, но его сбил Васин. Фол был на границе штрафной, но арбитр принял решение поставить пенальти, который реализовал Юрченко.

После перерыва дела команды Виталия Косовского стали еще хуже. Сначала на 56 минуте полтавчане остались в меньшинстве после удаления Баенко. А через шесть минут третий гол за "Зарю" забил Кабаев. Владислав с острого угла вогнал мяч в сетку.

На 72 минуте неприличным счет едва не сделал Русин. Назарий продавил защитника "Ворсклы" и нашел возможность нанести удар. От стыда "Ворсклу" спасла перекладина.

Все же "Заря" свой 4-й мяч провела. Леднев разрядил свою пушку из-за пределов штрафной, установив итоговый счет – 4:0.

Благодаря этой победе "Заря" поднялась в турнирной таблице на 3 место. Следующую игру "черно-белые" проведут 3 ноября против "Днепра-1". А вот полтавская "Ворскла" среди аутсайдеров чемпионата. 2 ноября полтавчане сыграют против "Десны".

Заря – Ворскла видеообзор матча