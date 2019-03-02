Заря – Ворскла: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

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Заря – Ворскла: прогноз, ставки на матч УПЛ 2018/19
Заря – Ворскла прогноз букмекеров

Луганская "Заря" после разгромного поражения от "Динамо" будет принимать полтавскую "Ворсклу". Последние тоже свой предыдущий матч проиграли с разгромным счетом – львовским "Карпатам". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

"Заря" и "Ворскла" претендуют на попадание в топ-6 по итогам первой части чемпионата Украины. Однако на три места претендуют сразу шесть команд. Поэтому победа в очной встрече против прямого конкурента не только увеличит шансы в дальнейшем бороться за еврокубки, но и лишит этой возможности соперника.

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При этом что в этой игре букмекеры отдают предпочтение "Заре". И коэффициенты на победу одной из команд довольно разнятся.

Прогноз PariMatch

У них победа "Зари" получила коэффициент 2,08. Зато здесь самый большой коэффициент на то, что победит "Ворскла" – 4,20. Ничья в этом матче их экспертами оценена в 3,00.

Прогноз от zirkabet

Зато здесь победа "Ворсклы" имеет лишь 3,33. Хотя другие коэффициенты почти без изменений – 2,11 победа "Зари" и 3,02 на ничейный результат.

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Прогноз от "Фаворит спорт"

Они оценили победу хозяев поля коэффициентом 2,20. На то, что победит "Ворскла" – 3,60. Ничья – 3,15.

Матч "Заря" – "Ворскла" состоится в воскресенье, 3 марта. Начало встречи в 14:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Спорт ФК Ворскла ФК Заря Футбол
Источник: 24 Канал
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