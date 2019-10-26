Заря – Ворскла: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

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Заря – Ворскла: смотреть онлайн матч 26 октября 2019 – УПЛ
Заря – Ворскла: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины / zarya-lugansk.com

Луганская "Заря" в рамках 12 тура чемпионата Украины 26 октября примет в Запорожье "Ворсклу". Посмотреть поединок можно онлайн на сайте Спорт 24.

Телетрансляция матча "Заря" – "Ворскла" состоится на телеканале УНИАН. Начало игры в Запорожье в 17:00.

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Матч "Заря" – "Ворскла" можно просмотреть на сайте канала УНИАН по этой ссылке.

Также поединок доступен в YouTube на канале Hub Football.

Заря – Ворскла: онлайн-трансляция матча

После первой половины сезона "Заря" находится в верхней части турнирной таблицы. Подопечные Виктора Скрипника набрали 19 очков в 11 матчах.

Зато полтавчане провалили первый круг. Ребята Виталия Косовского набрали только 8 очков и находятся среди аутсайдеров.

Обзор матча "Заря" – "Ворскла" читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Ворскла ФК Заря
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