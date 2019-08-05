"Заря" выпустила игроков в разных футболках на матч с "Днепром-1": фото курьеза

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ФК "Заря"
ФК "Заря"

Футболисты "Зари" вышли в разных майках на матч 2-го тура УПЛ против "Днепра-1", который завершился боевой ничьей.

Игра ознаменовалась курьезным эпизодом – игроки "Зари" вышли на поле в разных футболках.

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Большая часть команды Виктора Скрипника играла с эмблемой спонсора "Фаворит Спорт". А вот два футболиста, среди которых и капитан Виталий Вернидуб, по неизвестным причинам бегали в форме без титульного спонсора впереди.


Фото: Скриншот

В перерыве эта ошибка была исправлена – Вернидуб с Будковским вышли на второй тайм в новых футболках, на которых логотип уже был.

Интересно, что Сергей Рафаилов перед началом сезона рассказывал о бесполезности такого мероприятия, как презентация формы. И он прав, ведь на поле футболисты могут выйти не в той форме, которую могли бы презентовать.

Следующий свой матч "Заря" проведет в четверг, 8 августа, когда в рамках третьего раунда квалификации на выезде будет противостоять софийскому ЦСКА. Старт встречи – в 20:30 по киевскому времени.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Заря
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