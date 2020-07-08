Защитник римского "Лацио" Патрик Габаррон не выдержал напряжения в матче и решил укусить соперника за руку. Игрок получил прямую красную карточку, его скорее всего ожидает длительная дисквалификация.

В рамках 31 тура чемпионата Италии "Лацио", который занимает вторую строчку, сыграл выездной поединок против "Лечче" украинца Шахова, пишет 24 канал.

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Укус защитника

Украинец Евгений Шахов начал игру на скамье запасных.

Уже на 5-й минуте счет был открыт, результативный удар в активе Кайседо. В середине первого тайма "Лечче" удалось выровнять игру и огорчить голкипера соперников. Бабакар пополнил свою голевую копилку.

В дебюте второй части игры "Лечче" неожиданно забил гол. Лучони помог команде выйти вперед в счете. Этот гол стал решающим во встрече – 2:1, сенсационная победа хозяев.

В течение матча украинец Шахов на поле так и не появился, просидев весь матч в запасе.

Интересный эпизод произошел в конце встречи. На 93-й минуте защитник "орлов" Патрик Габаррон что-то не поделил с Донати в штрафной площадке хозяев. Ссора закончилась неожиданно – испанец не придумал ничего лучшего, чем пойти по стопам Суареса и укусить оппонента в руку. Арбитр матча показал Габаррону прямую красную карточку.

Lazio defender Patric was sent off for biting Lecce's Giulio Donati. pic.twitter.com/C681xLtPuz — ESPN FC (@ESPNFC) July 7, 2020

Добавим, что ранее подобными выходками отличался уругваец Суарес. Форвард "Барселоны" минимум трижды кусал соперников – в составе "Аякса", "Ливерпуля" и сборной Уругвая.