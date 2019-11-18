Защитник "Динамо" получил бессмысленную травму в матче за сборную в отборе на Евро-2020: видео

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Кендзера в матче за сборную Польши / Фото из соцсетей

Матч между сборными Израиля и Польши мог закончиться скандалом. Все из-за болельщика и стюардов, которые чуть не покалечили игроков соперников.

В конце встречи один из болельщиков выбежал на поле. Стюард, что бросился за ним, на скорости врезался в защитника сборной Польши и киевского "Динамо" Томаша Кендзеру. Игрок после этого упал на газон, и долго не мог подняться. Но матч он таки доиграл.

Стоит отметить, что после этого инцидента арбитр матча готов был забрать команды с поля, ведь считал, что это болельщик специально нанес травму футболисту. Он остановил игру. Но по просьбе польских игроков таки продолжил матч.

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Болельщик, выбежал на поле, свое решение объяснил желание получить автограф у своего кумира Роберта Левандовского.

Сам матч закончился победой сборной Польши на выезде 2:1. За поляков забивали Крыховяк и Пйонтек. У хозяев гол в активе Даббура.

Видеообзор матча Израиль – Польша

Стоит отметить, что Польша гарантировала себе выход на Евро-2020. Зато Израиль точно не сыграет на турнире.

После игры Кендзора поблагодарил болельщиков за поддержку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyjazdowe zwycięstwo przy udziale fantastycznych kibiców! #ISRPOL #LaczyNasPilka #ReprezentacjaPolski

Допис, поширений Tomasz Kędziora (@tkedziora94)

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Евро-2020 Новости Спорта Динамо
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