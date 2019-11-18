Защитник "Динамо" получил бессмысленную травму в матче за сборную в отборе на Евро-2020: видео
Матч между сборными Израиля и Польши мог закончиться скандалом. Все из-за болельщика и стюардов, которые чуть не покалечили игроков соперников.
В конце встречи один из болельщиков выбежал на поле. Стюард, что бросился за ним, на скорости врезался в защитника сборной Польши и киевского "Динамо" Томаша Кендзеру. Игрок после этого упал на газон, и долго не мог подняться. Но матч он таки доиграл.
Стоит отметить, что после этого инцидента арбитр матча готов был забрать команды с поля, ведь считал, что это болельщик специально нанес травму футболисту. Он остановил игру. Но по просьбе польских игроков таки продолжил матч.
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Болельщик, выбежал на поле, свое решение объяснил желание получить автограф у своего кумира Роберта Левандовского.
Сам матч закончился победой сборной Польши на выезде 2:1. За поляков забивали Крыховяк и Пйонтек. У хозяев гол в активе Даббура.
Видеообзор матча Израиль – Польша
Стоит отметить, что Польша гарантировала себе выход на Евро-2020. Зато Израиль точно не сыграет на турнире.
После игры Кендзора поблагодарил болельщиков за поддержку.