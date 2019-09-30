Защитник сборной Украины перешел в киевский клуб

Баскетболист мужской сборной Украины, защитник Богдан Близнюк присоединился к "Киев-Баскет".

Поэтому игрок сможет помочь команде в украинской Суперлиге, а также Кубке Европы ФИБА, куда "Киев-Баскет" вылетел после поражения в квалификации Лиги чемпионов. Зато команду покинул американский легионер Ондре Джексон.

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Напомним, что до этого Илья Близнюк, который родился в Луцке в 1995 году, в семилетнем возрасте вместе с матерью переехал в США. В 2014 году поступил в Университет Восточного Вашингтона (Eastern Washington University), где начал выступления за одноименную команду в Первом дивизионе студенческой лиги NCAA. За время выступлений в студенческой лиге установил несколько десятков рекордов клуба и дивизиона.

Летом 2018 года после четырех лет в студенческом баскетболе Близнюк попробовал свои силы в составе клуба НБА "Лос-Анджелес Клипперс", в лагере которого работал в рамках Летней лиги.

Профессиональную карьеру украинец начал в Израиле, где подписал контракт с клубом "Бней Герцлия". Там он и провел прошлый сезон. Близнюк принял участие в 31 игре чемпионата Израиля, в которых в среднем проводил 20,0 минуты, набирал 6,5 очка (53,0% – с игры, 28,8% – трехочковые), собирал 2,7 подбора и делал 1, 4 передачи (РЕ 6,8). Команда украинца заняла последнее 12-е место по итогам регулярного чемпионата (7 побед, 26 поражений) и вылетела во второй по силе дивизион.

За национальную сборную Близнюк сыграл в квалификации чемпионата мира. За 23,6 минуты в среднем набирал 7 очков, 4 подбора, 2 передачи.