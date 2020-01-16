Защитник сборной Украины покинул испанский клуб

Футболист сборной Украины Василий Кравец покинул "Леганес". Защитник продолжит карьеру в клубе испанской Сегунды – "Луго".

Портной перешел в "Луго" на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона.

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Причина перехода Кравца – отсутствие игровой практики в "Леганесе". Защитник не выходил на поле в этом сезоне Ла Лиги.

Единственный матч за "Леганес" Кравец сыграл в Кубке Испании против "Андорры" в декабре.

Как известно, 22-летний Кравец играл за "Луго" с 2017 по 2019 год, после чего перешел в "Леганес".

Контракт Кравца с "Леганес" действует до конца июня 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 2 миллиона евро.

"Луго" находится на 20-м месте в Сегунде. На один пункт команду Кравца опережает "Овьедо", который накануне взял в аренду Андрея Лунина.