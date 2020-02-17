Защитник "Шахтера" официально перешел в польский "Лех"
Защитник "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко официально перешел в польский "Лех". Клубы договорились об аренде футболиста.
Арендное соглашение с польским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20, информирует сайт "Шахтера".
Примечательно: Матвиенко после сорванного перехода в "Арсенал" имеет предложения от других клубов: список
Польский клуб также подтвердил переход Бутко. В своем твиттере "Лех" опубликовал эффектный ролик о Богдане.
В этом сезоне Богдан Бутко не провёл ни одного матча за "Шахтер".
Богдан – воспитанник "горняков", в трех предыдущих сезонах провел за клуб 64 матча во всех турнирах (45 – в чемпионате, 4 – в Кубке, 10 – в Лиге чемпионов и 5 в Лиге Европы).
Недавно в семье Бутко произошло пополнение – жена Екатерина родила ему второго сына. Малыш родился 12 февраля 2020 года. Его назвали Златан.
В семье футболиста "Шахтера" уже растет старший сын Милан. Ему 3 года.