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Защитник "Шахтера" официально перешел в польский "Лех"

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Богдан Бутко / 24 канал

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко официально перешел в польский "Лех". Клубы договорились об аренде футболиста.

Арендное соглашение с польским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20, информирует сайт "Шахтера".

Примечательно: Матвиенко после сорванного перехода в "Арсенал" имеет предложения от других клубов: список

Польский клуб также подтвердил переход Бутко. В своем твиттере "Лех" опубликовал эффектный ролик о Богдане.

В этом сезоне Богдан Бутко не провёл ни одного матча за "Шахтер".

Богдан – воспитанник "горняков", в трех предыдущих сезонах провел за клуб 64 матча во всех турнирах (45 – в чемпионате, 4 – в Кубке, 10 – в Лиге чемпионов и 5 в Лиге Европы).

Недавно в семье Бутко произошло пополнение – жена Екатерина родила ему второго сына. Малыш родился 12 февраля 2020 года. Его назвали Златан.

В семье футболиста "Шахтера" уже растет старший сын Милан. Ему 3 года.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Трансферы Шахтер Футбол
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