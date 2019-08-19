Защитник "Ворсклы" получил вызов в африканскую сборную
Защитник полтавской "Ворсклы" Ибрахим Кане получил вызов в молодежную сборную Мали на матче Кубка Африканских наций среди команд до 23-х лет.
У Кане есть возможность сыграть за сборную в матчах квалификации молодежного Кубка африканских наций. 5 и 9 сентября был команда сыграет против сверстников из Марокко.
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Стоит отметить, что в этом сезоне 19-летний левый защитник сыграл во всех четырех матчах "Ворсклы" в чемпионате.
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