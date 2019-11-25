Защитник "Ворсклы" получил жуткую травму в матче против "Днепр-1": видео
В матче против "Днепра-1" полтавская "Ворскла" потерпела минимальное поражение. Все в матче решил гол с пенальти. А при его назначении травму получил защитник полтавчан Владимир Баенко.
Неприятный инцидент произошел на 78-й минуте матча. В борьбе за мяч Баенко зацепился за Коркишко в своей штрафной. Игрок неудачно приземлился на руку, поэтому по стадиону разнесся его крик от боли.
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Баенко сначала оказали медицинскую помощь за пределами поля, а после этого сразу со стадиона забрали в больницу. У него было подозрение на перелом.
Детали повреждения полтавский клуб не сообщает. Хотя после матча тренер "Ворсклы" Юрий Максимов заявил, что у Баенко может быть перелом руки.
"Человек руку ломает (о падении Баенко, – Спорт24), и сейчас уже думаешь не о поражении, а о том, чтобы он как можно быстрее восстановился", – заявил Юрий Максимов.
Видео неудачного падения Баенко в матче против "Днепр-1"
По данным FootballHub, Баенко удалось избежать тяжелой травмы. У него диагностировали вывих.