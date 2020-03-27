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Зажигательный танец экс-чемпиона мира боксера Паркера во время карантина: видео

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Новозеландский профессиональный боксер Джозеф Паркер решил немножко развлечься в собственном доме и станцевал забавный танец.

Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (27-2, 21 КО) поделился роликом, на котором он пританцовывает в своем доме, пока его никто не видит.

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Как только боксер увидел, что семья смотреть на его танец, Джозеф начал боксировать.

Всем, кто сейчас находится дома по всему миру, берегите свои семьи и не забывайте развлекаться, – подписал видео боксер.

Боксер выступает в тяжелом весе. Джозеф является бывшим чемпионом мира по версии WBO (2016/18).

В 2018 году сражался с Энтони Джошуа. В объединительном поединке двух непобедимых чемпионов Энтони Джошуа (20-0, 20KO) – Джозеф Паркер (24-0, 18 KO) фаворитом был британец, который все свои поединки до этого выигрывал нокаутом.

Джошуа победил и в этот раз, но ему впервые понадобилось 12 раундов. Все судьи отдали победу Джошуа, Паркер потерял титул чемпиона, а Джошуа стал обладателем титулов WBA Super, IBF, IBO и WBO.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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