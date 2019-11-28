Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА

91 Читати новину українською
Сборная Украины / GETTY IMAGES

Сборная Украины по сравнению с октябрьским рейтингом ФИФА потеряла две строчки и находится на 24-м месте. Среди представителей УЕФА наша национальная команда сейчас 15-я.

В ноябре команда Андрея Шевченко провела два поединка. В товарищеском матче "сине-желтые" победили Эстонию (1:0), а в рамках квалификации Евро-2020 вырвали ничью с Сербией (2:2)

Читайте также: Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная Нидерландов, которая станет соперником Украины на групповом этапе Евро-2020, занимает 14-е место.

Рейтинг ФИФА

1. Бельгия – 1765

2. Франция – 1733

3. Бразилия – 1712

4. Англия – 1661

5. Уругвай – 1645

6. Хорватия– 1642

7. Португалия – 1639

8. Испания – 1636

9. Аргентина – 1623

10. Колумбия – 1622

24. Украина – 1537

Конфискация незаконного имущества чиновников: закон вступил в силу
сегодня
1453
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Сборная Украины по футболу Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Хоккеист НХЛ сидя забросил шайбу за 0,2 секунды до конца игры: видео
сегодня 11:01 Хоккеист НХЛ сидя забросил шайбу за 0,2 секунды до конца игры: видео
Юрій Семенюк 27
Месси побил рекорд Лиги чемпионов в юбилейном матче за "Барселону": видео
сегодня 09:19 Месси побил рекорд Лиги чемпионов в юбилейном матче за "Барселону": видео
Юрій Семенюк 109
Александрия – Вольфсбург: анонс матча Лиги Европы
сегодня 08:30 Александрия – Вольфсбург: анонс матча Лиги Европы
Михайло Гема 50
Лига чемпионов: "Лейпциг" совершил невероятный камбэк, "Интер" одолел "Славию"
сегодня 07:57 Лига чемпионов: "Лейпциг" совершил невероятный камбэк, "Интер" одолел "Славию"
Юрій Семенюк 1165
Сумасшедший удар Свитолиной стал лучшим в октябре: видео
сегодня 07:20 Сумасшедший удар Свитолиной стал лучшим в октябре: видео
Юрій Семенюк 85
Новости
Больше новостей
Залиште відгук