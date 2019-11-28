Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА
Сборная Украины по сравнению с октябрьским рейтингом ФИФА потеряла две строчки и находится на 24-м месте. Среди представителей УЕФА наша национальная команда сейчас 15-я.
В ноябре команда Андрея Шевченко провела два поединка. В товарищеском матче "сине-желтые" победили Эстонию (1:0), а в рамках квалификации Евро-2020 вырвали ничью с Сербией (2:2)
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Сборная Нидерландов, которая станет соперником Украины на групповом этапе Евро-2020, занимает 14-е место.
Рейтинг ФИФА
1. Бельгия – 1765
2. Франция – 1733
3. Бразилия – 1712
4. Англия – 1661
5. Уругвай – 1645
6. Хорватия– 1642
7. Португалия – 1639
8. Испания – 1636
9. Аргентина – 1623
10. Колумбия – 1622
…
24. Украина – 1537
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