Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

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Сборная Украины
Сборная Украины / ffu.ua

24 октября ФИФА обновила мировой рейтинг национальных сборных. Сборная Украины занимает двадцать второе место, имея 1536 баллов.

После матчей в рамках квалификации Евро-2020 с Литвой (2:0) и Португалией (2:1) сборная Украины поднялась на три строчки. Среди представителей УЕФА наша национальная команда пока четырнадцатая.

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Соперники сборной Украины в отборочном цикле чемпионата Европы занимают следующие места: Португалия – 6-е, Сербия – 33-е, Люксембург – 96-е, Литва – 132-е.

Лидирует в рейтинге ФИФА Бельгия, на втором месте – действующие чемпионы мира французы. Замыкает тройку лидеров сборная Бразилии.

Рейтинг ФИФА

1. Бельгия – 1755

2. Франция – 1726

3. Бразилия – 1715

4. Англия – 1651

5. Уругвай – 1642

6. Португалия – 1632

7. Хорватия – 1631

8. Испания – 1625

9. Аргентина – 1617

10. Колумбия – 1615

22. Украина – 1536


Рейтинг ФИФА / скриншот

В 2019 году сборной Украины осталось провести только два поединка. 14 ноября в Запорожье подопечные Андрея Шевченко встретятся в товарищеском матче с Эстонией.

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17 ноября "сине-желтые" сыграют последний матч в рамках отбора Евро-2020 против Сербии. Игра состоится в Белграде.

Команде Шевченко достаточно сыграть вничью с Сербией, чтобы гарантировать себе место среди сеяных команд при жеребьевке группового этапа чемпионата Европы.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта ФИФА Футбол Сборная Украины по футболу
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