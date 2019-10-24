Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА
24 октября ФИФА обновила мировой рейтинг национальных сборных. Сборная Украины занимает двадцать второе место, имея 1536 баллов.
После матчей в рамках квалификации Евро-2020 с Литвой (2:0) и Португалией (2:1) сборная Украины поднялась на три строчки. Среди представителей УЕФА наша национальная команда пока четырнадцатая.
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Соперники сборной Украины в отборочном цикле чемпионата Европы занимают следующие места: Португалия – 6-е, Сербия – 33-е, Люксембург – 96-е, Литва – 132-е.
Лидирует в рейтинге ФИФА Бельгия, на втором месте – действующие чемпионы мира французы. Замыкает тройку лидеров сборная Бразилии.
Рейтинг ФИФА
1. Бельгия – 1755
2. Франция – 1726
3. Бразилия – 1715
4. Англия – 1651
5. Уругвай – 1642
6. Португалия – 1632
7. Хорватия – 1631
8. Испания – 1625
9. Аргентина – 1617
10. Колумбия – 1615
…
22. Украина – 1536
В 2019 году сборной Украины осталось провести только два поединка. 14 ноября в Запорожье подопечные Андрея Шевченко встретятся в товарищеском матче с Эстонией.
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17 ноября "сине-желтые" сыграют последний матч в рамках отбора Евро-2020 против Сербии. Игра состоится в Белграде.
Команде Шевченко достаточно сыграть вничью с Сербией, чтобы гарантировать себе место среди сеяных команд при жеребьевке группового этапа чемпионата Европы.