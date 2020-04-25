Здоровая спина и подтянутые руки: Свитолина посоветовала тренировки во время карантина

Известная во всем мире украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась упражнениями, которые можно выполнить во время карантина дома.

Видео спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграме.

Читайте также Лучшая теннисистка Украины боится посещать Китай в ближайшие годы

Свитолина показала одну из своих тренировок для мышц рук и спины. Для этого нужны только коврик и примерно 30 – 40 минут времени.

Каждый подход состоит из 7 упражнений, количество повторов которых теннисистка написала под своим видео. Однако вы вполне можете выбрать вариант, который соответствует вашей физической подготовке – не обязательно повторять то же количество раз.

Между 3-мя подходами Свитолина советует отдохнуть полторы минуты, вы можете регулировать время под себя.

Не забывайте: если у вас проблемы со спиной, шеей или имеете другие вопросы, которые касаются здоровья, – перед тренировкой посоветуйтесь со своим врачом. Также не стоит забывать, что упражнения показывает известная в мире спортсменка и не стоит стараться выполнить все в аналогичном объеме – лучше внимательно наблюдать за техникой выполнения.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram