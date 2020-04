Здоровая спина и подтянутые руки: Свитолина посоветовала тренировки во время карантина

Arms & back circuit ️ : ⁣ ⁣ ⁣ 1. 10 each side⁣ 2. 20 times⁣ 3. 20 times ⁣ 4. 25times⁣ 5. 20 time ⁣ 6. 15 times⁣ 7. 15 taps each side⁣ ⁣ : 3 sets / 1’ 30 rest in between sets

A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina) on Apr 22, 2020 at 3:24am PDT