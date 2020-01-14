Жан Беленюк отреагировал на массовую драку с участием украинского борца

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк отреагировал на инцидент, где произошла массовая драка с участием украинского спортсмена.

Жан Беленюк в своем Instagram прокомментировал инцидент на международном турнире по вольной борьбе "Яшар Догу", который на днях прошел в Турции.

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Так вот, у меня не столько вопрос к спортсменам, которые не сдержали эмоций и начали бить друг друга в лучших традициях UFC (молодые, горячие, не всегда темперамент и желание победить любой ценой удается усмирить в угоду здравому смыслу), сколько вопрос к секундантам, которые не только не стали разнимать спортсменов, а сами бросились в рукопашную...

Секундант – это, как правило, тренер, или старший товарищ, который должен подсказывать своему спортсмену, контролируя ситуацию холодной головой, учитывая, что находится вне схватки и может трезво реагировать на происходящеею... К сожалению, здесь мы такого не наблюдаем, а подобные вещи негативно сказываются на имидже нашего вида спорта! Давайте стараться держать себя в руках,

– сказал Жан.

Спорт 24 писал, что в полуфинале соревнований в весовой категории до 79 килограммов за 10 секунд до финальной сирены грузинский борец Зураб Эрбоцонашвили вел в счете 8:5. У украинца Магомеда Закариева не выдержали нервы, и он ударил соперника в лицо.