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Жан Беленюк показал, как безопасно тренироваться во время карантина: видео

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Жан Беленюк / facebook.com/zhanbeleniuk

Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк активно проводит свой каратин и даже получает награды. На этот раз спортсмен поделился с болельщиками видео с тренировки борцов.

Украинец Жан Беленюк выложил видео с тренировки в своем инстаграме.

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В ролике видно, что его соперником стал тренировочный манекен, который имел на лице медицинскую маску, а также и сам спортсмен тоже был одет в нее. Жан отмечает, что во время карантина нужно быть осторожным и на тренировках, чтобы не подхватить вирус.

Тренируйся безопасно,
 – написал борец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Тренируйсябезопасно

Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Жан Беленюк стал победителем в номинации "Спортсмен года". Фотографию с дипломом спортсмен выложил у себя на странице в Instagram.

Достижения Жана Беленюка

  • Серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы среди кадетов (2007, 2008).
  • В 2011 году стал чемпионом Европы среди юниоров.
  • Завоевал серебро и бронзу чемпионата мира среди юниоров (2010, 2011).
  • Бронзовый призер Универсиады-2013.
  • Получил серебро Европейских игр в 2015 году в Баку и золото в 2019 году (Минск).
  • Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году в весовой категории до 85 кг.
  • Двукратный чемпион мира (2015, 2019). Однажды занимал вторую и третью ступень пьедестала в 2018 и 2014 годах соответственно.
  • Трижды побеждал на чемпионате Европы (2014, 2016, 2019) и получил бронзу в Белграде (2012).

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Автор: София Кулай
Теги: Карантин в Украине 2020 Жан Беленюк Вольная борьба Новости Спорта Спорт
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