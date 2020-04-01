Жан Беленюк показал, как безопасно тренироваться во время карантина: видео
Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк активно проводит свой каратин и даже получает награды. На этот раз спортсмен поделился с болельщиками видео с тренировки борцов.
Украинец Жан Беленюк выложил видео с тренировки в своем инстаграме.
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В ролике видно, что его соперником стал тренировочный манекен, который имел на лице медицинскую маску, а также и сам спортсмен тоже был одет в нее. Жан отмечает, что во время карантина нужно быть осторожным и на тренировках, чтобы не подхватить вирус.
Тренируйся безопасно,
– написал борец.
Жан Беленюк стал победителем в номинации "Спортсмен года". Фотографию с дипломом спортсмен выложил у себя на странице в Instagram.
Достижения Жана Беленюка
- Серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы среди кадетов (2007, 2008).
- В 2011 году стал чемпионом Европы среди юниоров.
- Завоевал серебро и бронзу чемпионата мира среди юниоров (2010, 2011).
- Бронзовый призер Универсиады-2013.
- Получил серебро Европейских игр в 2015 году в Баку и золото в 2019 году (Минск).
- Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году в весовой категории до 85 кг.
- Двукратный чемпион мира (2015, 2019). Однажды занимал вторую и третью ступень пьедестала в 2018 и 2014 годах соответственно.
- Трижды побеждал на чемпионате Европы (2014, 2016, 2019) и получил бронзу в Белграде (2012).
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