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Жена аргентинского футболиста полностью обнажилась в благодарность подписчикам: фото

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Тамара Горро
Тамара Горро / Instagram

Жена футболиста испанской "Валенсии" и сборной Аргентины Эсекьеля Гарая Тамара Горро зарабатывает популярность в социальных сетях.

По случаю круглого числа своих подписчиков в Instagram девушка сфотографировалась полностью обнаженной и поделилась откровенным снимком со своими поклонниками. Тамара появляется в кадре спиной к камере, демонстрируя свою идеальную фигуру, а затем ее силуэт закрашивается, показывая количество подписчиков на странице девушки.

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"Эта семья продолжает расти, и я все больше и больше рада, что со мной такие удивительные люди", – подписала пост Тамара.

Больше фотографий Тамары Горро:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESOS QUE CURAN EL ALMA #mamamolona #undiamenos #teamopequeña #

Публикация от Tamara Gorro (@tamara_gorro)

Ранее Спорт24 писал, что американка Пейдж Ванзант, которая выступает в UFC, не теряет времени на карантине. Обольстительная девушка-боец публикует остроумные фотографии с мужем в обнаженном виде.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Instagram
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