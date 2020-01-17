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Жена Икарди сделала пикантное фото на фоне Эйфелевой башни

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Мауро Икарди с женой Вандой Нарой

Ванда Нара, жена и агент нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию.

Фотография была сделана в центре Парижа на фоне Эйфелевой башни без нижнего белья.

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"Я летела со сломанными крыльями", – написала Ванда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iba volando con las alas rotas

Публикация от Wanda nara (@wanda_icardi)

Мауро Икарди выступает за ПСЖ в аренде. Права на 26-летнего аргентинца принадлежат миланскому "Интеру". В договоре между клубами предусмотрена опция выкупа за 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мауро забил 9 мячей и отдал 3 голевых паса в 13 матчах французской Лиги 1. Еще 5 голов форвард записал в свой актив в 6 встречах Лиги чемпионов, а также отметился 3 мячами и 1 результативной передачей в 2 матчах Кубка французской лиги.

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Теги: Футбол Новости Спорта Спорт ПСЖ
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