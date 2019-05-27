Жена экс-игрока сборной Украины снялась в откровенной фотосессии: видео
Экс-игрок сборной Украины Виталий Мандзюк уже закончил карьеру футболиста. А вот его жена активно работает.
Анна не только воспитывает сына экс-футболиста, но и выступает в роли модели. И вот недавно девушка похвасталась новой откровенной фотосессией. Красотка опубликовала видео со съемок у себя в Instagram.
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Ранее Спорт 24 писал, что экс-защитник "Динамо", а ныне футболист греческого Паока Евгений Хачериди отдыхает на Мальдивах вместе с семьей.
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