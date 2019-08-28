Женская сборная Украины по баскетболу официально получила нового тренера

Ассистент экс-тренера женской сборной Украины Горана Бошковича, Срджан Радулович продолжит работу с командой в качестве и.о.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

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Черногорский специалист работал в штабе Бошковича с 2017 года, также Радулович является главным тренером бердянской "Чайки-ДЮСШ", которая выступает в Суперлиге.

Следующий официальный матч Украинские проведут против команды Бельгии в рамках квалификации на Евробаскет-2021.

Напомним, под руководством Бошковича сборная Украины не смогла пробиться в плей-офф Евробаскета-2019 и попасть на квалификационный турнир на Олимпийские игры-2020.