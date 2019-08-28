Женская сборная Украины по баскетболу официально получила нового тренера

2 Читати новину українською
Срджан Радулович возглавил сборную Украины по баскетболу
Срджан Радулович возглавил сборную Украины по баскетболу / ФБУ

Ассистент экс-тренера женской сборной Украины Горана Бошковича, Срджан Радулович продолжит работу с командой в качестве и.о.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Читайте также: Сборную Украины по баскетболу официально возглавил латыш Айнарс Багатскис

Черногорский специалист работал в штабе Бошковича с 2017 года, также Радулович является главным тренером бердянской "Чайки-ДЮСШ", которая выступает в Суперлиге.

Следующий официальный матч Украинские проведут против команды Бельгии в рамках квалификации на Евробаскет-2021.

Напомним, под руководством Бошковича сборная Украины не смогла пробиться в плей-офф Евробаскета-2019 и попасть на квалификационный турнир на Олимпийские игры-2020.

blog_ava
Ореховый Спас: украинские традиции и приметы
сегодня
12519
Теги: Спорт Сборная Украины по баскетболу Баскетбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Английский тренер трагически умер после празднования победы своей команды
сегодня 16:47 Английский тренер трагически умер после празднования победы своей команды
64
Трансферы команд УПЛ: онлайн
16 августа 17:40 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4604
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
19 августа 20:52 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
5159
Звезда танцев на льду и чемпион Олимпиады: Кто такой следующий соперник Ломаченка – Люк Кэмпбелл
сегодня 14:20 Звезда танцев на льду и чемпион Олимпиады: Кто такой следующий соперник Ломаченка – Люк Кэмпбелл
Михайло Гема 83
Жеребьевка Лиги чемпионов: вероятные соперники "Шахтера" и все что надо знать об этом
сегодня 11:25 Жеребьевка Лиги чемпионов: вероятные соперники "Шахтера" и все что надо знать об этом
2483
Новости
Больше новостей
Залиште відгук