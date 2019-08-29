Женская сборная Украины проиграла "матч за жизнь" на чемпионате Европы по волейболу

Сборная Украины по волейболу проиграла и четвертый матч на чемпионате Европы по волейболу, который проходит в четырех странах – Венгрии, Польши, Словакии и Турции.

Украина – Словения 2:3 (25:22, 21:25, 25:18, 21:25, 8:15)

Предыдущие матчи: с Польшей, Италией, Бельгией

Именно этот матч был решающим для обеих сборных в плане выхода из группы в 1/8 финала с четвертого места.

Хотя украинки и считались у специалистов фаворитками матча, но поединок сложился вовсе не в их пользу. В каждом из сетов велась борьба за каждое очко, и в итоге противостояние завершилось в пользу словенских волейболисток.

Таким образом, неприятная серия поражений на европейских форумах для сборной Украины продолжилась, и теперь насчитывает уже 20 матчей. К сожалению, сборная Украины независимо от последнего матча так и не смогла выйти из группы.

В этой же группе сборная Бельгии в тяжелом пятисетовом поединке одолела хозяев площадки сборную Польши.