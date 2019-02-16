Женская сборная Украины сыграет против России в матче за 3 место на чемпионате Европы

В полуфинале футзального Евро среди женщин сборной Украины не удалось выиграть у хозяек турнира, сборной Португалии – 1:5.

Украина – Португалия 1:5

Голы: Сидоренко, 22 – Сильва, 14, 39, Фифо, 28, 40, Ванесса, 33

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В первом тайме свое огромное преимущество португальская команда воплотила лишь в один гол – 0:1.

После перерыва украинки отыгрались. Быструю контратаку завершила Сидоренко – 1:1. Лишь в середине тайма португалки снова вышли вперед, а затем забили еще. В итоге, наша сборная уступила 1:5.

В параллельном полуфинальном матче сборная Испании разгромила Россию (5:0) и теперь украинкам предстоит сыграть с россиянками в матче за третье место, который состоится 17 февраля.

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