Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Поэтому определились все пары команд. "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко сыграет против испанского "Реала", а "Аталанта" Руслана Малиновского – против "Валенсии".

Напомним, в 1/8 финала вышли команды, которые представляют лишь топ-5 чемпионов – Англии, Италии, Испании, Германии и Франции. Донецкий "Шахтер" не сумел пробиться в плей-офф, проиграв решающий матч итальянской "Аталанте".

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Напомним, что все команды были разделены на две группы – сеяных и несеяных. К первым попали победители групп, ко второй – команды, которые заняли вторые места в своих квартетах. При жеребьевке между собой не могли сыграть команды, которые представляют одну страну. А также команды, которые выступали в одной группе.

Результаты жеребьевки

Боруссия (Дортмунд) – ПСЖ

Реал – Манчестер Сити

Аталанта – Валенсия

Атлетико – Ливерпуль

Челси – Бавария

Лион – Ювентус

Тоттенхэм – РБ Лейпциг

Наполи – Барселона

Первые поединки 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответный матч – 10, 11, 17 и 18 марта. Начало всех игр в 22:00 по Киеву. Сеяные команды сыграют вторые матчи дома.