Жеребьевка Лиги чемпионов 2019/20: дата и вероятные участники

Групповой этап Лиги чемпионов пересек экватор. Было сыграно три тура. Впереди еще три тура, после чего команды ожидает жеребьевка раунда плей-офф.

Дата жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

10 и 11 декабря 2019 года будут сыграны последние матчи группового этапа Лиги чемпионов. Именно тогда определятся 16 команд, которые продолжат борьбу за трофей. После этого 16 декабря состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Читайте также: Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица

Сами матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся уже в 2020 году – 18, 19, 25 и 26 февраля первые игры, и 10, 11, 17 и 18 марта в ответном матче.

Особенности жеребьевки 1/8 финала ЛЧ

В 1/8 финала Лиги чемпионов выходят команды, занявшие в своих группах первые и вторые места. Перед самой жеребьевкой их поделят на две корзинки. В первую корзину (сеяные команды) попадут победители групп, во второй – команды, которые финишировали на второй позиции в своих группах.

В 1/8 финала не смогут сыграть друг против друга команды из одной страны, а также клубы, игравшие между собой в одной группе.

Сеяные победители групп ответного матча 1/8 финала проведут на своем поле.

Какие команды претендуют на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов

Пока что ни одна из команд не гарантировала себе выход в раунд плей-офф. Ближайшими к этому являются ПСЖ, "Бавария" и "Манчестер Сити". Команды выиграли все три матча в своих группах.

Читайте также: Шансы "Шахтера", "Барселоны", "Ливерпуля" и других команд на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов

Что дальше?

После того, как будут сыграны матчи 1/8 финала, состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов, а также определение номинального хозяина финала (матч состоится в Стамбуле). Жеребьевка будет слепой – то есть команды не будут разделены на сеяных и несеяных, и между собой могут сыграть клубы из одной страны. Она запланирована на 20 марта.

Матчи 1/4 финала состоятся 7-8 и 14-15 апреля, полуфиналов – 28-29 апреля и 5-6 мая. Финал – 30 мая в Стамбуле.