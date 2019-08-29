"Шахтер" узнал соперников в Лиге чемпионов
Донецкий "Шахтер", который единственный представляет Украину в Лиге чемпионов, узнал соперников по групповому этапу сезона 2019/2020. В Монако состоялась церемония жеребьевки и "горняки" будут выступать в группе C.
Соперниками "Шахтера" стали – "Манчестер Сити", "Динамо" Загреб "Аталанта".
Читайте также: Статистика "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов
С "Манчестер Сити" донецкий клуб играет на стадии группового этапа третий сезон подряд.
Календарь матчей донецкого "Шахтера" появится вскоре после того, как клубы договорятся между собой.
Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся 17-18 сентября. Финал Лиги чемпионов – 30 мая 2020 года на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии