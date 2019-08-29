"Шахтер" узнал соперников в Лиге чемпионов

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С кем сыграет ФК Шахтер в Лиге чемпионов 2019/20
"Шахтер" узнал соперников в Лиге чемпионов / shakhtar.com

Донецкий "Шахтер", который единственный представляет Украину в Лиге чемпионов, узнал соперников по групповому этапу сезона 2019/2020. В Монако состоялась церемония жеребьевки и "горняки" будут выступать в группе C.

Соперниками "Шахтера" стали – "Манчестер Сити", "Динамо" Загреб "Аталанта".

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С "Манчестер Сити" донецкий клуб играет на стадии группового этапа третий сезон подряд.

Календарь матчей донецкого "Шахтера" появится вскоре после того, как клубы договорятся между собой.

Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся 17-18 сентября. Финал Лиги чемпионов – 30 мая 2020 года на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Шахтер Лига чемпионов
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