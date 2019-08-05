Лига чемпионов: "Динамо" получило потенциального соперника в раунде плей-офф

В швейцарском Ньоне в понедельник, 5 августа, состоялась жеребьевка финального раунда квалификации Лиги чемпионов. Своего потенциального соперника получило киевское "Динамо"

"Динамо", чтобы сыграть в плей-офф раунде Лиги чемпионов нужно победить бельгийский "Брюгге" в третьем раунде квалификации. Тогда "бело-синие" смогут сыграть в плей-офф, что является финалом квалификации.

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Соперником "Динамо" в случае победы станет победитель пары "Базель" – ЛАСК. Первый матч состоится на поле победителя матча "Базель" – ЛАСК.

Первые матчи плей-офф раунда состоятся 20/21 августа. Повторные поединки – 27/28 августа.

"Динамо" первый матч против "Брюгге" сыграет уже 6-го августа в Бельгии. Киевляне отправились на игру с новым футболистом Жерсоном Родригесом. Всего главный тренер Александр Хацкевич взял 22-х игроков.

До матча с "Брюгге" киевский клуб провел три поединка на внутренней арене. "Бело-синие" победили "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины, а также одолели "Карпаты" и ФК "Львов" в чемпионате Украины.



"Динамо" против "Брюгге": сравнение (инфографика 24 канала​)



"Динамо" против "Брюгге": сравнение выступлений в прошлом сезоне (инфографика 24 канала)

Статистика "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов – читайте здесь.