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Жесткий нокаут Уайлдера стал лучшим в 2019 году: видео

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Деонтей Уайлдер – Луис Ортис / theguardian.com

Авторитетное издание The Ring назвало лучший нокаут 2019 года. Победу одержал американский чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер.

23 ноября Уайлдер провел реванш с Луисом Ортисом. В седьмом раунде Деонтей шокировал кубинца мощным ударом, после которого тот не смог продолжить бой.

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Что интересно, до момента остановки боя Оритс побеждал Уайлдера решением судей. Все трое отдали предпочтение именно ему. В двух судей на карточках было 59:56, еще у одного – 58:56.

Видео нокаута

Первый бой между Ортисом и Уайлдером также завершился досрочной победой американца. Луис был нокаутирован в десятом раунде.

После этого поединка, вероятно, следующим соперником Уайлдера станет Тайсон Фьюри. По предварительной информации, реванш между боксерами должен состояться в феврале 2020 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Деонтей Уайлдер Бокс
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