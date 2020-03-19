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"Жизнь нас предала": беременная девушка известного футболиста за ним подхватила коронавирус

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Девушка защитника итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани журналистка Микела Персико заразилась от футболиста смертельным коронавирусом и теперь переживает за здоровье ребенка.

Как известно, Даниэле Ругани стал первым игроком "Ювентуса", которому диагностировали коронавирус. Через несколько дней болезнь обнаружили у его одноклубника Блеза Матюиди, а теперь о наличии опасного недуга призналась и девушка итальянского центрбэка – Микела Персико.

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Я до сих пор не могу осознать того, что произошло. Я нахожусь на 4-м месяце беременности и с нетерпением ждала момента, чтобы объявить это, а тут эта болезнь ... Жизнь нас предала. Пока я не знаю, кто у нас родится, это пока не так важно. Надеюсь только, что вирус не повлияет на ход беременности и ребенка. Врачи уверяют, что все должно быть хорошо, но понятно, что я очень волнуюсь. Мы с Даниэле изолированы друг от друга, но надеемся, что преодолеем это,
– цитирует Персико Gazzetta dello Sport.

  • На прошлой неделе Серия А приостановила розыгрыш чемпионата Италии из-за пандемии коронавируса в стране. Клубы намерены заморозить зарплаты игрокам на время карантина.
  • В Испании скончался 21-летний футболист Франциско Гарсия. Он стал самым молодым, кто умер из-за коронавирус в Испании. Это первая смерть, которая зафиксирована среди футболистов-мужчин.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Футбол Ювентус
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