Жонглирование туалетной бумаги на ракетке: теннисисты поддержали забавный челлендж – видео

Через пандемию коронавируса все спортивные мероприятия были отменены, а спортсмены отправлены на карантин. Однако, чтобы быть настроенными на позитив в такой непростой ситуации был создан оригинальный челендж среди спортсменов, который теперь поддержали теннисисты.

Сейчас распространяется по интернету новый челендж "Оставайся дома", где спортсмены и не только они жонглируют рулоном туалетной бумаги. Это призыв к людям без надобности не покидать свои дома во время пандемии коронавируса.

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​Первыми жонглирование туалетной бумагой поддержали футболисты и футзалисты, которые показали свое мастерство не только в набивании мяча. Теперь эту оригинальную идею поддержали теннисисты и несколько изменили его на свой лад.

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и другие уже тоже поддержали этот челендж и поделились видео в своих соцсетях.

Видео от украинских теннисистов

Добавим, что эстафету Элине Свитолиной передал ее парень, французский теннисист Гаэль Монфис, который ранее принял участие в этом испытании.

Отметим, что гимнастки тоже нашли интересный выход как провести карантин из пользой. Украинская гимнастка Анна Ризатдинова подошла к покупке товаров оригинально. Спортсменка воспользовалась своей замечательной растяжкой доставая из полочек продукты.

Похожий ролик можно было увидеть у другой российской гимнастки Дианы Белицкой в ее Инстаграме. Возможно, гимнастки начнут такой новый своеобразный челендж между спортсменами.

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