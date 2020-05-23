Жозе Моуринью: После матча с "Динамо" я плакал, впервые после победы

Бывший главный тренер "Интера" Жозе Моуринью, который сейчас работает с "Тоттенхэмом", рассказал о самых памятных для него матчах Лиги чемпионов-2009/10.

Жозе Моуринью признался, как плакал после победы над "Динамо", возглавляя миланский "Интер". Слова специалиста цитирует #CasaSkySport.

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После матча против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов я плакал. Это был первый раз, когда я плакал после победы. Моя команда могла сыграть намного лучше. Но мне удалось по ходу поединка внести тактические изменения, которые были необходимы. Даже ничья не была бы хорошим результатом для нас. Важно, что мне удалось проникнуть в сердца игроков. Мы никогда не были так близки к вылету,

– отметил Моуринью.

Матч "Динамо" – "Интер" в Лиге чемпионов 2009/10

В Лиге чемпионов сезона 2009/10 "Интер" Жозе Моуриньо попал в одну группу с "Динамо", "Барселоной" и "Рубином".

В итоге "нерадзурри" вышли в плей-офф турнира со второго места, а "Динамо" финишировало последним. "Интер" стал победителем того розыгрыша Лиги чемпионов, одолев в финале "Баварию" со счетом 2:0.

"Динамо" – "Интер" видеообзор матча