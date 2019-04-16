Журналист раскрыл неожиданную деталь контракта новичка "Динамо"

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Карлос де Пена
Карлос де Пена / fcdynamo.kiev.ua

Новоиспеченный футболист "Динамо" уругваец Карлос де Пена подписал с киевлянами соглашение до конца 2019 года.

Журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык Live" сообщил, что соглашение рассчитано до конца года, а не сезона.

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Насколько мне известно, к слову, контракт с ним подписан не до конца чемпионата, а до конца 2019 года,
– сказал Цыганык.

В то же время официальный сайт "Динамо" сообщил, что контракт с де Пена подписан до конца сезона с опцией продления.

Карлос де Пена подписал с "Динамо" контракт, находясь в статусе свободного агента. Последней командой футболиста был уругвайский "Насьональ", в котором он начал свою профессиональную карьеру.

"Динамо" 27-летнего уругвайца якобы порекомендовал бывший тренер "бело-синих" Леонид Буряк. За всю свою карьеру футболист сыграл 123 матча, забил 21 гол и отдал 16 результативных передач. По данным Transfermarkt, его трансферная цена составляет 1,5 млн  евро.

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Теги: Спорт Футбол Динамо Новости Спорта
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