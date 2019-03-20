Жвачку легендарного тренера "Манчестер Юнайтед" продали за 455 тысяч евро: фото

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Алекс Фергюсон
Алекс Фергюсон / Фото из открытых источников

Фрагмент жевательной резинки бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона продали на интернет-аукционе eBay.

Жвачка была продана на аукционе за 455 тысяч евро. Об этом сообщает sportbible.com.

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Особенность этой жвачки в том, что именно ее шотландец жевал во время своего последнего матча у руля МЮ 19 мая 2013 года против Вест Бромвича (5:5). Все вырученные средства пойдут в благотворительный фонд "МЮ".


Жвачка Алекса Фергюсона

По информации источника, за время своей 26-летней карьеры на "Олд Траффорд" Фергюсон использовал не менее 3 тысяч пачек жвачки за 1500 матчей.

Алекс Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986-го по 2013 год. Под руководством Фергюсона манкунианцы выиграли больше трофеев, чем за всю свою предыдущую столетнюю историю – 38. Сам сэр Алекс 11 раз признавался лучшим тренером года в АПЛ.

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Теги: Спорт Футбол Манчестер Юнайтед
Источник: 24 Канал
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