Зидан получил удар бутсой в лицо во время матча "Реала": фото и видео

Во время матча чемпионата Испании между "Реалом" и "Сельтой", наставник мадридского клуба Зинедин Зидан получил удар бутсой по лицу от соперника.

Досадный момент произошел, когда игрок "Сельты" Джозеф Айду пытался достать мяч на линии поля. Однако футболист не удержался на ногах и рухнул в техническую зону, где как раз и находился Зидан.

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После падения Айду задел Зидана – он попал ему в лицо, после чего сбил с ног.



Игрок "Сельты" сбил Зидана (фото: Getty Images)

Несмотря на такой удар, Зидан сразу же поднялся и продолжил руководить действиями своей команды.

Видео удара в лицо Зидану