Зидан рассчитывает на Лунина в товарищеском матче с "Зальцбургом"

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин включен в заявку мадридского клуба на товарищеский матч против "СБ Зальцбурга".

Андрей Лунин попал в заявку мадридского "Реала" на товарищеский матч с австрийским "Зальцбургом". Игра состоится в среду, 7 августа, в 20:00 по киевскому времени.

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Стоит отметить, что в заявку вошли три вратаря "Реала": кроме Лунина, это Кейлор Навас и Тибо Куртуа.

Зинедин Зидан не взял с собой Хамеса и Мариано, на которых он не рассчитывает, и Гарета Бэйла, чье будущее до сих пор под вопросом. Молодые звезды Кубо и Родриго также не полетели в Австрию - они будут работать в Кастильи под руководством Рауля.

Модрич, Мэнди и Асенсио остались в Мадриде. Действующий обладатель "Золотого мяча" получил перегрузку на тренировках, француз продолжает восстановление, а Асенсио из-за тяжелой травмы готовится к операции.

Спорт 24 писал, что украинский вратарь Андрей Лунин, скорее всего, снова отправится в аренду. Голкипер мадридского "Реала" очень близок к тому, чтобы отправиться в аренду в "Вальядолид".