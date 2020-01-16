Зимние Юношеские Олимпийские игры 2020: медальный зачет

9-го января открылись III зимние Юношеские Олимпийские игры. Они продолжатся в Лозанне (Швейцария) до 22 января 2020 года. На молодежном форуме Украину будут представлять 39 спортсменов. Про результаты украинских спортсменов и медальный зачет – читайте в материале Спорт24.

После шести соревновательных дней в медальном зачете лидирует Россия, которая завоевала 5 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые медали.

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На пятки россиянам наступает Швейцария, которая получила 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды.

Третьей в медальном зачете идет Япония, которая завоевала 5 медалей – 3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую.

Формально на третьей строчке медального зачета смешанная команда НОК, в активе которой 12 медалей (по 4 золота, серебра и бронзы).

Что известно о смешанной команде НОК?

Это команда юношеских Олимпийских игр, состоящих из спортсменов, представляющих различные национальные олимпийские комитеты. Спортсмены из разных стран соревнуются в одной команде.

Сборной Украины нет в медальном зачете, поскольку "сине-желтые" до сих пор не получили ни одной награды.

Зато украинские спортсмены выиграли три медали в команде НОК.

В финале хоккейного турнира в формате 3х3 сошлись два украинца – Владимир Трошкин и Денис Пасько. Трошкин выиграл золото, а Пасько – серебро.

Третью медаль получила украинская спортивная пара София Нестерова и Артем Даренский в составе "Team Vision".

Они выиграли бронзу в соревнованиях смешанных интернациональных команд по фигурному катанию.

Медальный зачет Юношеских Олимпийских игр 2020