Игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о конкуренции в составе команды Хосепа Гвардиолы.

Зинченко отметил, что в Англии невероятная борьба за место в стартовом составе. Об этом он рассказал во время общения с Артемом Милевским на Youtube-канале "Миля".

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Здесь очень много матчей, играть одной обоймой невозможно, ротация. Люди много кто не понимает, фаны, кто критикует, они не понимают, как сложно здесь находиться. С одной стороны, это кайф – ты в одной из лучших команд мира. Но в другом смысле это сложно, прежде всего психологически. Здесь тренировки – просто убийство. Люди борются. Попасть в заявку – это уже победа.



Показать недовольство – жене дома показывай. Нужно терпеть и ждать. Если ты действительно считаешь, что достоин играть, то нужно терпеть. Меня подписывали в "Сити" 58 человеком для аренды. Ты понимаешь, сколько ребят хотят здесь играть,

– рассказал Зинченко.

Зинченко и "Манчестер Сити"