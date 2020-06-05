Зинченко: Меня в "Манчестер Сити" подписывали 58 игроком для аренды
Игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о конкуренции в составе команды Хосепа Гвардиолы.
Зинченко отметил, что в Англии невероятная борьба за место в стартовом составе. Об этом он рассказал во время общения с Артемом Милевским на Youtube-канале "Миля".
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Здесь очень много матчей, играть одной обоймой невозможно, ротация. Люди много кто не понимает, фаны, кто критикует, они не понимают, как сложно здесь находиться. С одной стороны, это кайф – ты в одной из лучших команд мира. Но в другом смысле это сложно, прежде всего психологически. Здесь тренировки – просто убийство. Люди борются. Попасть в заявку – это уже победа.
Показать недовольство – жене дома показывай. Нужно терпеть и ждать. Если ты действительно считаешь, что достоин играть, то нужно терпеть. Меня подписывали в "Сити" 58 человеком для аренды. Ты понимаешь, сколько ребят хотят здесь играть,
– рассказал Зинченко.
Зинченко и "Манчестер Сити"
- В этом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 18 матчей и забил 1 мяч. Команда из Манчестера занимает вторую строчку турнирной таблицы, в активе которых 57 пунктов.
- Розыгрыш чемпионата Англии временно остановлен из-за пандемии коронавируса.
- Английский куб отстранили от еврокубков на два сезона из-за нарушения финансового фэйр-плея. Однако "МанСити" подал апелляцию на такое решение. Но из-за пандемии коронавируса рассмотрение апелляции было отложено.