Зинченко: Гвардиола не выходит на связь после смерти мамы
Футболисты "Манчестер Сити" временно остались без общения со своим главным тренером Хосепом Гвардиолой.
Причиной стала смерть матери Гвардиолы из-за коронавируса. Женщине, которая жила в Барселоне, было 82 года. Об этом рассказал украинский футболист "горожан" Александр Зинченко в программе "Большой футбол".
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Выходит ли Пэп на связь? К сожалению, у него недавно не стало матери. Нас предупредили, чтобы ему не писали в этот тяжелый для него период. Конечно, все выразили ему слова поддержки через Интернет, ведь мы одна семья, одна команда. Это всегда больно и страшно – терять близких и родных. До этой потери он посылал всем игрокам видео, просил нас поддерживать физические кондиции. После этого он не выходил на связь,
– сказал Зинченко.
- Гвардиола, который до этого возглавлял "Барселону" и "Баварию", пожертвовал миллион евро каталонской больнице на борьбу с коронавирусом.
- Общее количество жертв от коронавируса в Испании по состоянию на 20 апреля составляет 21 238. Зафиксировано 198 674 случая заражения, 77 357 тысяч пациентов выздоровели
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