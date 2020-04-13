Зинченко и Коноплянка сыграют в FIFA20 против сборной Польши: где и когда смотреть
Полузащитники сборной Украины Александр Зинченко и Евгений Коноплянка сыграют против команды Польши в футбольном симуляторе FIFA 20.
Во вторник, 14 апреля, в 20:00 на Youtube-канале Украинской ассоциации футбола состоится онлайн-противостояние сборных команд Польши и Украины.
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Футболисты обеих национальных команд поборются за статус сильнейшего киберфутбольного дуэта в FIFA20.
Соперниками представителей Украины будут полузащитники сборной Польши Матеуш Клих и Мацей Рыбус.
- В марте Зинченко дважды разгромил защитника Бенжамена Менди (6:1, 5:1) в FIFA 20 в рамках противостояния Украина – Франция.
- Также Зинченко уступил в полуфинале международного турнира по FIFA 20. Александр проиграл португальскому нападающему "Вулверхэмптона" Диогу Жоте (2:4).
Украина – Польша: онлайн-трансляция турнира по FIFA20
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