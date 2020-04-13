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Зинченко и Коноплянка сыграют в FIFA20 против сборной Польши: где и когда смотреть

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Украина – Польша: онлайн-трансляция / facebook.com/ffukraine

Полузащитники сборной Украины Александр Зинченко и Евгений Коноплянка сыграют против команды Польши в футбольном симуляторе FIFA 20.

Во вторник, 14 апреля, в 20:00 на Youtube-канале Украинской ассоциации футбола состоится онлайн-противостояние сборных команд Польши и Украины.

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Футболисты обеих национальных команд поборются за статус сильнейшего киберфутбольного дуэта в FIFA20.

Соперниками представителей Украины будут полузащитники сборной Польши Матеуш Клих и Мацей Рыбус.

  • В марте Зинченко дважды разгромил защитника Бенжамена Менди (6:1, 5:1) в FIFA 20 в рамках противостояния Украина – Франция.
  • Также Зинченко уступил в полуфинале международного турнира по FIFA 20. Александр проиграл португальскому нападающему "Вулверхэмптона" Диогу Жоте (2:4).

Украина – Польша: онлайн-трансляция турнира по FIFA20

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Сборная Украины по баскетболу Евгений Коноплянка Александр Зинченко
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