Зинченко может стать обладателем уникального рекорда АПЛ

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / "Манчестер Сити"

Украинскому игроку "Манчестер Сити" Александру Зинченко 10 августа может покориться уникальный рекорд АПЛ.

Зинченко может стать игроком, который выиграл все свои премьерные матчи в Премьер-лиге. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

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Рекорд украинца состоится, если подопечные Пепа Гвардиолы выиграют у команды Андрея Ярмоленко "Вест Хэма".

К слову, уже известны стартовые составы на игру. Александр Зинченко выйдет в основе "Манчестер Сити", а Андрей Ярмоленко начнет матч на скамейке запасных.

Если "МанСити" с Зинченко в составе заработает 3 очка, то он сравняется с достижением своего одноклубника Давида Сильвы. В 2018-м году с испанцем в составе "Манчестер Сити" выиграл 23 поединка подряд, что является рекордным показателем в истории АПЛ.

К слову, в первом матче сезона "Манчестер Сити" выиграл Суперкубок Англии, победив "Ливерпуль". Для Александра Зинченко этот Суперкубок Англии стал первым в карьере – ранее вместе с "МанСити" он дважды выигрывал АПЛ (2017/18, 2018/19), дважды побеждал в Кубке Лиги (2017/18, 2018/19), а также выигрывал Кубок Англии в сезоне 2018/19.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Александр Зинченко Манчестер Сити
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