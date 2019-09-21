Зинченко не попал в заявку "МанСити" на матч чемпионата Англии

Украинский футболист Александр Зинченко не сыграет за "Манчестер Сити" в матче против "Уотфорда". Игрока даже не оказалось в запасе на этот матч.

На позиции левого защитника, на которой действует Зинченко в "Манчестер Сити", выйдет Мэнди. При этом что в запасе на эту игру есть еще один левый защитник — Ангелина.

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Стоит отметить, что в центре защиты сыграет номинальный полузащитник Фернандиньо. Все из-за того, что в лазарете команды оказались почти все центральные защитники, кроме Отаменди.

Your City line-up to take on Watford!



XI | Ederson, Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy, Rodrigo, Silva (C), Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Aguero



Subs | Bravo, Sterling, Gundogan, Jesus, Angelino, Cancelo, E Garcia



@haysworldwide

#MCIWAT #ManCity pic.twitter.com/s2X9z7EZQq — Manchester City (@ManCity) September 21, 2019

К слову, Менди вышел на замену и матчи "Манчестер Сити" против "Шахтера", Однако он тогда заменил не Зинченко, а Родри. Зато на место опорного полузащитника вместо испанца поднялся как раз Зинченко. Сам матч закончился разгромной победой "Мансити".

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Это первый матч "Манчестер Сити" без Зинченко в основе в этом сезоне. И только в предыдущем матче в АПЛ украинец впервые проиграл в составе своей команды, когда "Мансити" на выезде уступил "Норвичу".

Сам матч "Манчестер Сити" — "Уотфорд" состоится в субботу, 21 сентября. Начало — в 17:00.

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